США призвали Россию повлиять на Сирию

США находятся в постоянном контакте с Россией относительно ситуации в Сирии, поэтому Белый дом ждет от Москвы давления на Дамаск, чтобы добиться выполнения резолюций Совбеза ООН. Об этом рассказал зампомощника госсекретаря США Джоэл Рейберн, его слова передает «Интерфакс».

«Мы продолжаем их (Москву — прим. «Ленты.ру») призывать использовать свое влияние на режим Асада, а мы полагаем, что это влияние довольно существенно, чтобы добиться от режима Асада выполнения резолюции 2254 Совета Безопасности ООН о политическом решении сирийского конфликта», — заявил Рейберн.

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При этом в Белом доме заявили, что Вашингтон готовит новые санкции против Дамаска. Как пояснила пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинани, санкции будут инструментом экономического и политического давления на сирийского лидера Башара Асада, сообщает РИА Новости. Рейберн также заявил, что посредством ограничений Вашингтон пытается добиться лишь выполнения обязательств по политическому урегулированию ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что США расширили санкции против Сирии. В частности, под рестрикции попал 18-летний сын президента страны. Под санкции также попал двоюродный брат главы государства Зухаир Тауфик Асад, командующий 1-й танковой дивизией Сирийской арабской армии.