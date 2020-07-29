Российско-турецкое патрулирование стратегической трассы Сирии сорвали

Совместное патрулирование стратегической трассы Сирии M4 российскими и турецкими военными неожиданно сорвали. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте корреспондент ANNA News Олег Блохин.

По его словам, известно, что официальной причиной произошедшего стало уведомление турецкого силового ведомства командования российских сил в Сирии о невозможности в полной мере обеспечить безопасность в пункте сбора в районе Аль-Хавр в провинции Идлиб.

Журналист отмечает, что ситуация может быть сложнее: либо Турция не может заставить незаконные вооруженные формирования прекратить террористическую деятельность в этом районе, либо турецкая сторона пытается что-то скрыть. «Возможно, протурецкие боевики стягивают тяжелое вооружение к позициям сирийской армии и пытаются избежать последующих обвинений в обстрелах, которые будут предъявлены Турции», — говорится в сообщении.

Ранее в июле сообщалось об атаке на российско-турецкий конвой в сирийской провинции Идлиб, в результате которой пострадали трое военных с российской стороны. В начале июня в ходе подобной атаки также ранения получили трое военнослужащих. Тогда боевикам удалось подорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) прямо под российским бронеавтомобилем.

Российский и турецкие военные начали совместное патрулирование курдских районов на севере Сирии осенью 2019 года. Это предусмотрено октябрьским меморандумом о взаимопонимании между Москвой и Анкарой, принятым по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана для прекращения в этом регионе турецкой военной операции против сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), которых Турция считает террористами.