США ввели санкции против 18-летнего сына Асада

США ввели санкции против 18-летнего сына президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Ведомство расширило список лиц, с которыми гражданам США запрещено заключать любые сделки и чья собственность в США должна быть арестована. Санкции грозят и иностранцам, которые взаимодействуют с людьми из этого списка.

Теперь в него входит сын главы государства Хафез Асад, неоднократно выезжавший в иностранные государства на соревнования по математике, а также двоюродный брат президента Зухаир Тауфик Асад, командующий 1-й танковой дивизией Сирийской арабской армии.

«Башар Асад и его деловые партнеры — соучастники по разрушению сирийской экономики. Они тратят десятки миллионов долларов каждый месяц, чтобы вести войну против сирийского народа вместо того, чтобы обеспечивать его основные потребности», — так описывает американское ведомство деятельность лиц, входящих в санкционный список.