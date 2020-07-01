Путин оценил санкции США против Сирии

Президент России Владимир Путин оценил санкции, которые США ввели против Сирии. Об этом сообщают РИА Новости.

Глава государства назвал их незаконными. Санкции, по его словам, подрывают экономику Сирии и добавляют проблем. «С учетом давления, которое санкции оказывают на эту страну (Сирию), нам необходимо сконцентрировать усилия и предпринимать меры, направленные на оказания помощи стране», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Сирии, который стал известен как «Цезарь», в конце 2019 года. Он вступил в силу 1 июня и включает в себя ограничения, затрагивающие практически все сферы экономики республики. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма и его сестра Бушра, а также 21 организация.

Так называемый акт Цезаря — американский закон, предусматривающий санкции против правительства Асада и его союзников, в том числе России и Ирана, за совершенные, с точки зрения Вашингтона, военные преступления.

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