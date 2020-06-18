США заявили о «сомнениях» России в поддержке Асада

США получили сигналы о готовности России к переговорам об урегулировании ситуации в Сирии. Об этом заявил специальный представитель по Сирии Джеймс Джеффри в ходе брифинга.

По его словам, Вашингтон видит некоторые «сигналы» о том, что у Москвы есть «сомнения» относительно поддержки президента Сирии Башара Асада.

Однако чиновник Госдепартамента подчеркнул, что данные сигналы являются «скромными» и исходят из «неофициальных, но авторитетных источников». Как отметил Джеффри, так Россия демонстрирует возрастающую заинтересованность к изучению способов урегулирования кризиса в Сирии.

Ранее США ввели новые санкции против Сирии для «экономического и политического давления» на президента страны Башара Асада. При этом новые американские санкции не коснутся гуманитарной помощи сирийскому народу.

В мае Джеффри признал, что Россия демонстрирует военные успехи в Сирии, хотя Москва и недовольна правлением Асада. При этом он отметил, что нет политического выхода из-за проблем с легитимным президентом республики. По мнению спецпредставителя, в последнее время Москва недовольна действиями законного президента республики, однако альтернативы ему пока что нет.

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