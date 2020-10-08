Асад счел неэффективным сотрудничество России и Турции в Идлибе

Президент Сирии Башар Асад считает неэффективным сотрудничество России, Турции и США в сирийском Идлибе. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По словам главы государства, «если бы это было эффективно, нам бы не пришлось совсем недавно начать боевые действия во многих районах Алеппо и Идлиба». Асад отметил, что Турция обещала, но так и не убедила террористов покинуть регион и дать возможность сирийской армии и правительству взять его под контроль.
В то же время президент предлагает дать Анкаре еще немного времени на выполнение обязательств, в том числе взятых на себя по последнему соглашению с Россией. «У них еще есть шанс оказать давление на террористов, чтобы они ушли с севера от трассы M4 в Идлибе <...> Давайте подождем и посмотрим», — сказал он.
О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в провинции, в результате которого в январе-феврале были убиты как минимум 62 турецких военнослужащих.
Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада. Идлиб — единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках вооруженных группировок.