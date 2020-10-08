Асад оценил планы Трампа по его ликвидации

Президент Сирии Башар Асад оценил планы американского лидера Дональда Трампа по его ликвидации, от которых того отговорил глава Минобороны США Джеймс Мэттис. Свое мнение он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Асада, подобные планы у американских властей существовали всегда. «Убийства — это американский метод работы, они делают это постоянно на протяжении десятилетий. Повсюду, во всех уголках мира», — заявил сирийский президент.

Он подчеркнул, что в условиях сирийского конфликта от США следует ожидать похожего поведения. В частности, Асад обвинил американцев в том, что они оккупировали сирийскую землю и поддерживают террористов.

В сентябре Дональд Трамп признался, что обсуждал ликвидацию Асада, однако его планам помешал Джеймс Мэттис, который выступал против подобного решения. На вопрос, сожалел ли он о том, что не ликвидировал сирийского лидера, Трамп подчеркнул, что не жалеет об этом.