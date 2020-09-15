Трамп признался в желании ликвидировать Башара Асада

Президент США Дональд Трамп признался, что обсуждал возможный план ликвидации президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на интервью главы государства каналу Fox.

Американский лидер раскритиковал бывшего шефа Пентагона Джеймса Мэттиса, который в последние месяцы активно выступает против избрания Трампа на второй срок. Обосновывая свою позицию по этому вопросу, Трамп заявил, что Мэттис якобы препятствовал его усилиям по реализацию плана ликвидации Асада.

«Я бы предпочел убрать его [Асада]. У меня все было готово. Мэттис не хотел этого делать», — сказал Трамп. Он также назвал бывшего министра обороны США «сильно переоцененным генералом».

На вопрос, сожалел ли он о том, что не ликвидировал Асада, Трамп подчеркнул, что не жалеет об этом: «У меня была возможность убить его, если бы я захотел. Мэттис был против».

В 2018 году Трамп категорически отрицал слухи о том, что США планировали убийство президента Сирии. «[Это] никогда даже не обсуждалось», — говорил тогда президент США, отмечая, что такая возможность не рассматривалась и рассматриваться не будет.