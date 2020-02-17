Трамп захотел прекратить российскую поддержку Асада

Президент США Дональд Трамп в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия не должна поддерживать действия сирийских правительственных сил в Идлибе. Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир, передает The Hill.

Отмечается, что Трамп в разговоре выразил обеспокоенность по поводу происходящего на севере Сирии насилия. Американский лидер также поблагодарил Эрдогана за усилия по предотвращению гуманитарной катастрофы.

«Трамп выразил желание США положить конец поддержке Россией зверств режима [сирийского президента Башара] Асада», — заявил Дир. Он добавил, что лидер США также высказался за политическое урегулирование ситуации.

Отмечается, что разговор состоялся 15 февраля.

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В январе сирийская армия, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, активизировала действия против боевиков в Идлибе. Там сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину Идлибской зоны деэскалации.

В феврале нескольким ударам подверглись позиции турецкой армии, которая в общей сложности потеряла убитыми 12 военнослужащих и одного гражданского специалиста. В ответ были нанесены удары по более чем ста целям, также боевиками были сбиты два сирийских вертолета в небе над Идлибом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае новой агрессии в отношении турецких войск Анкара начнет полномасштабные бомбардировки сирийских сил, и пригрозил уничтожать любую авиацию в небе над провинцией.

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