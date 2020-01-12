Путин в ответ на шутку Асада предложил пригласить Трампа в Сирию

Российский президент Владимир Путин предложил сирийскому коллеге Башару Асаду пригласить американского лидера Дональда Трампа в столицу Сирии Дамаск. Об этом сообщает ТАСС.

Во время визита Путина в Сирию, когда речь шла о проделанном апостолом Павлом пути к Дамаску, Асад пошутил, что если Трамп повторит эту дорогу, то с ним «тоже станет все нормально».

В ответ на это Путин предложил пригласить Трампа в Дамаск, указав, что с дорогой тот справится. Асад выразил свое согласие, и Путин пообещал передать это приглашение американскому президенту.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров в столице Сирии Асад при общении с Путиным перешел на русский язык.

Российский лидер посетил Дамаск 7 января. В рамках визита он побывал на командном пункте российской армии, где провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом. Также глава государства посетил православную церковь и мечеть Омейядов.

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