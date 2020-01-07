Путин рассказал об успехах России и Сирии в борьбе с терроризмом

Совместные действия российских и сирийских военных позволяют ликвидировать самых опасных главарей террористов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе визита в Дамаск, передает ТАСС.

«Летчики Воздушно-космических сил России ведут разведку и оказывают авиационную поддержку действиям сирийской армии», — сказал глава государства.

Он добавил, что за прошедший год сделано немало, уточнив, что военная полиция успешно действует на Голанских высотах, в Пальмире, Алеппо и других регионах Сирии.

Путин также поздравил военнослужащих российской группировки в Сирийской Арабской Республике с Новым годом и Рождеством.

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