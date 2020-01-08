Асад перешел на русский язык на встрече с Путиным

Президент Сирии Башар Асад на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным перешел на русский язык. Видеозапись со встречи глав государств опубликована в Twitter-аккаунте «Кремлевский пул РИА».
«Спасибо», — сказал Асад в конце встречи.
Путин прибыл в столицу Сирии Дамаск 7 января. В рамках визита он посетил командный пункт российской армии, где провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом. Также глава государства побывал в православной церкви и мечети Омейядов.
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