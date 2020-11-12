Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Россия ответила послу Азербайджана на ремарку о сбитом вертолете
Собака насмерть загрызла россиянина
Российские мужчины-знаменитости пришли на премию GQ с накрашенными ногтями
Победившая на выборах уборщица прокомментировала информацию о своей отставке
Полиция провела спецоперацию в швейцарском городе
В российском городе мать вступилась за избитого сына-водителя грузовика
Сборная России с тремя дебютантами завершила матч с Молдавией нулевой ничьей
Армения исключила любую роль Турции в миротворческих операциях в Карабахе
Раскрыто прошлое отправленного Путиным в Карабах генерала
Новости партнеров

На пути российских военных в Сирии сработало взрывное устройство

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: РИА Новости

Взрывное устройство сработало на пути российской военной колонны в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич, передает ТАСС.

Взрыв произошел в районе населенного пункта Мусейфра провинции Дераа. Российская военная полиция, сопровождаемая сирийскими органами безопасности, следовала по маршруту Изра – Сахват эль-Камх.

В результате произошедшего никто из российских военных не пострадал. Незначительные повреждения получил российский бронеавтомобиль «Тигр», однако после взрыва он остался на ходу.

Ранее об инциденте сообщил журналист издания Al Mayadeen Халед Искеф. По его данным, инцидент произошел на дороге между населенными пунктами Аль-Сахва и Аль-Мусейфра. Уточнялось, что взрыв произошел в момент, когда колонна с российскими военными возвращалась с места проведения контртеррористической операции в населенном пункте Карак.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ВКС России ударили по лагерю подготовки террористов в Сирии
В Сирии атаковали российско-турецкий военный патруль
Автомобиль военной полиции России подорвали в Сирии