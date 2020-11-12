На пути российских военных в Сирии сработало взрывное устройство

Взрывное устройство сработало на пути российской военной колонны в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич, передает ТАСС.

Взрыв произошел в районе населенного пункта Мусейфра провинции Дераа. Российская военная полиция, сопровождаемая сирийскими органами безопасности, следовала по маршруту Изра – Сахват эль-Камх.

В результате произошедшего никто из российских военных не пострадал. Незначительные повреждения получил российский бронеавтомобиль «Тигр», однако после взрыва он остался на ходу.

Ранее об инциденте сообщил журналист издания Al Mayadeen Халед Искеф. По его данным, инцидент произошел на дороге между населенными пунктами Аль-Сахва и Аль-Мусейфра. Уточнялось, что взрыв произошел в момент, когда колонна с российскими военными возвращалась с места проведения контртеррористической операции в населенном пункте Карак.