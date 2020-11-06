Вся Сирия осталась без электричества

Вся территория Сирии осталась без электроснабжения. Об этом сообщает РИА Новости.

В министерстве энергетики сообщили, что электричество полностью пропало в стране из-за аварии на линии. При этом ее причины не раскрываются. В данный момент власти трудятся над тем, чтобы подача электроэнергии возобновилась.

В августе в Сирии уже был блэкаут — тогда это произошло из-за теракта на газопроводе. В результате на время из строя вышли три электростанции.

В Сирии продолжается гражданская война, которая началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.

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