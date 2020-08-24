Полностью обесточивший Сирию взрыв назвали терактом

Взрыв, прогремевший в понедельник, 24 августа в сирийской провинции Дамаск, произошел в результате теракта. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов Арабской Республики Али Ганим, передает ТАСС.

Он уточнил, что ЧП случилось на газопроводе между районами Адра и Думейр. О жертвах или пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва из строя вышли три электростанции, после чего во всей Сирии отключилось электричество. Сейчас специалисты продолжают устранять последствия теракта.