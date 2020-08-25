Полностью обесточивший Сирию взрыв показали на видео

Полностью обесточивший Сирию в понедельник, 24 августа, взрыв показали на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах видны последствия взрыва, клубы дыма и пламя. Уточняется, что в настоящее время пожар ликвидирован.

Ранее министр нефти и минеральных ресурсов Арабской Республики Али Ганим заявил, что взрыв, прогремевший в понедельник, 24 августа, в сирийской провинции Дамаск, произошел в результате теракта.

ЧП случилось на газопроводе между районами Адра и Думейр. О жертвах или пострадавших не сообщается. В результате взрыва из строя вышли три электростанции, после чего во всей Сирии отключилось электричество. Во вторник специалисты продолжили устранять последствия теракта.