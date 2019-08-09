Великобритания осталась без электричества

В Великобритании зафиксированы крупные перебои в подаче электроэнергии. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что проблемы с электричеством происходят на больших территориях в разных концах страны, в частности, в большинстве районов Лондона и юго-востока страны. Это отразилось на работе транспорта — поездах и в аэропортах. «Мы считаем, что это происходит из-за сбоя в сети [электроэнергетической компании] National Grid, что сказывается на наших клиентах», — заявили представители операторов энергетических сетей страны.

В середине июня сообщалось, что жители Аргентины, Уругвая, а также некоторых районов Бразилии и Парагвая остались без электричества.

В ночь на 8 марта в 21 из 23 штатов Венесуэлы были зафиксированы масштабные проблемы с электроснабжением. Президент Николас Мадуро назвал блэкаут «электрической войной» со стороны США. Чиновники обвинили оппозиционеров в том, что они напали на электростанции с коктейлями Молотова.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!