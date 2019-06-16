Жители Аргентины и Уругвая остались без света

Жители Аргентины, Уругвая, а также некоторых районов Бразилии и Парагвая остались без электричества. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщает «Интерфакс».

«Масштабный сбой в системе электроснабжения оставил без электроэнергии всю Аргентину и Уругвай», — говорится в сообщении

аргентинской компании Edesur.

Эту информацию также подтвердили представители уругвайской энергетической компании UTE. Энергетики не сообщают предполагаемые сроки устранения сбоя и восстановления подачи электроэнергии.

Перебои в подаче электричества начались ранним утром 16 июня. Они затронули аргентинские провинции Санта-Фе, Сан-Луис, Формоса, Ла-Риоха, Чубут, Кордова, Мендоса.

В ночь на 8 марта в 21 из 23 штатов Венесуэлы были зафиксированы масштабные проблемы с электроснабжением. Президент Николас Мадуро назвал блэкаут «электрической войной» со стороны США. Чиновники обвинили оппозиционеров в том, что они напали на электростанции с коктейлями Молотова. Тогда министр связи и информации страны Хорхе Родригес заявил, что за отключением стоят ультраправые экстремисты, которые выполняют приказы американского сенатора Марко Рубио и пытаются вызвать в стране хаос.

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