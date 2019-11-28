Киев остался без света

Украинская столица осталась без света. Об этом сообщает «Страна.UA».

Из-за аварии на подстанции в городе не работают светофоры и дорожное освещение. Также электричество перестало поступать в жилые дома и учреждения, включая Верховную раду, где в тот момент обсуждался вопрос экологии.

Восстановительные бригады пытаются устранить аварию. Предположительно, работы будут идти всю ночь. Сейчас потребителей переподключают по резервным схемам.

17 сентября сразу четыре страны в Латинской Америке столкнулись с блэкаутом. Из-за аварии в Системе центральноамериканской электроэнергетической интеграции полностью или частично оказались обесточены Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор.

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