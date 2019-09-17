Четыре страны остались без электричества

Четыре страны Центральной Америки в понедельник остались без электричества. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что из-за аварии в Системе центральноамериканской электроэнергетической интеграции полностью или частично оказались обесточены Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор. Авария, вызвавшая блэкаут, произошла на территории Никарагуа.

Сейчас в регион электроэнергия поступает практически в полном объеме.

В середине июня сообщалось, что жители Аргентины, Уругвая, а также некоторых районов Бразилии и Парагвая остались без электричества.

В ночь на 8 марта в 21 из 23 штатов Венесуэлы были зафиксированы масштабные проблемы с электроснабжением. Президент Николас Мадуро назвал блэкаут «электрической войной» со стороны США. Чиновники обвинили оппозиционеров в том, что они напали на электростанции с коктейлями Молотова.

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