Россия и Сирия обвинили США в снабжении боевиков гумпомощью

Соединенные Штаты требуют у Организации Объединенных Наций (ООН) гуманитарную помощь для беженцев в Сирии, но на самом деле планируют передать ее сирийским боевикам. С такими обвинениями выступили межведомственные координационные штабы России и Сирии, передает РИА Новости.

В заявлении говорится, что США оказывает давление на ООН с требованием доставить гумпомощь жителям лагеря «Рукбан». «При этом американцы фактически рассчитывают использовать указанный груз для снабжения действующих в этом районе подконтрольных им боевиков, как было уже не раз», — говорится в документе.

Россия и Сирия также обвинили США в препятствовании расформированию лагеря «Рукбан» и назвали его «конвейером» по подготовке боевиков.

Ранее замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник обвинил США в насильственном удержании беженцев в лагере «Рукбан». Он отметил, что нежелание США обеспечить вывод незаконных вооруженных формирований из зоны «Эт-Танф» свидетельствует о заинтересованности Вашингтона в сохранении «конвейера» по подготовке экстремистов с целью поддержания очагов напряженности в Сирии.