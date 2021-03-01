Мир
 
Последние новости
В России выявили 11 571 новый случай коронавируса
Популярный почтовый сервис смогли взломать с помощью расширения для браузера
Названы три способа проверки продавцов квартир
Модель нижнего белья бросила игрока АПЛ из-за компьютерных игр
В России за сутки умерли 333 человека с коронавирусом
Президент Армении призвал оппозицию и власти к солидарности
Внутри человека нашли тысячи неизвестных вирусов
Туристы из Москвы устроили массовую драку в Сочи и возмутили местных жителей
Экс-участница группы Little Big найдена мертвой
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия и Сирия обвинили США в снабжении боевиков гумпомощью

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Umit Bektas / Reuters

Соединенные Штаты требуют у Организации Объединенных Наций (ООН) гуманитарную помощь для беженцев в Сирии, но на самом деле планируют передать ее сирийским боевикам. С такими обвинениями выступили межведомственные координационные штабы России и Сирии, передает РИА Новости.

В заявлении говорится, что США оказывает давление на ООН с требованием доставить гумпомощь жителям лагеря «Рукбан». «При этом американцы фактически рассчитывают использовать указанный груз для снабжения действующих в этом районе подконтрольных им боевиков, как было уже не раз», — говорится в документе.

Россия и Сирия также обвинили США в препятствовании расформированию лагеря «Рукбан» и назвали его «конвейером» по подготовке боевиков.

Ранее замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник обвинил США в насильственном удержании беженцев в лагере «Рукбан». Он отметил, что нежелание США обеспечить вывод незаконных вооруженных формирований из зоны «Эт-Танф» свидетельствует о заинтересованности Вашингтона в сохранении «конвейера» по подготовке экстремистов с целью поддержания очагов напряженности в Сирии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия обвинила США в насильственном удержании беженцев в Сирии
ВОЗ и США заподозрили в провозе оружия под видом гуманитарной помощи Сирии
Россия выделила Сирии миллиард долларов ради возвращения беженцев