ВОЗ и США заподозрили в провозе оружия под видом гуманитарной помощи Сирии

Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и США заподозрили в лоббировании своих интересов в ущерб Сирии. Об этом говорится в заявлении глав российских и сирийских штабов по возвращению беженцев в республику Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа, передает РИА Новости.

ВОЗ договорилась с США о поставках гуманитарной помощи через пограничный переход «Аль-Ярубия» на северо-востоке страны. По словам Мизинцева и Махлюфа, на самом деле под этим видом Вашингтон пытается осуществить транзит оружия для боевиков и вывозить незаконно добытое углеводородное сырье.

«Через этот переход возможен завоз оружия, наркотиков, боевиков и коронавирусной инфекции на территорию сопредельных государств (...), создается впечатление о лоббировании данной организацией интересов Запада в ущерб сирийскому народу и региональной безопасности», — подчеркнули Мизинцев и Махлюф. Они призвали ВОЗ пересмотреть свою политику и перестать навязывать «практику манипулирования общественным мнением».

12 мая США признали успехи России в Сирии, отметив, что для поддержки со стороны Вашингтона Москве придется отстраниться от сотрудничества с сирийским лидером Башаром Асадом.

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