Появились кадры атаки террористов на сирийскую больницу

Видео: @090203_S_A_H / Twitter

В сети появились кадры атаки террористов на больницу в городе Джиср-эш-Шугур в сирийской провинции Идлиб. Видео опубликовано в Twitter Syria War News.

Боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) взорвали больницу и осадили город. Предположительно, на видео запечатлена атака пятилетней давности. Утверждается, что спустя четыре недели террористы захватили город при поддержке джихаддистов, за которыми якобы стояли США.

5 марта президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о перемирии в Сирии. Они заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.

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