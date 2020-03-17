В действиях США увидели усиление России на Ближнем Востоке

Россия усиливает свои позиции в странах Ближнего Востока, в то время как США ищут комфорт. Такое мнение выразила колумнист Daily Sabah Мирием Илайда Атлас (Meryem Ilayda Atlas).

Несколько десятилетий весь мир наблюдает за ситуацией на Ближнем Востоке, а в последние годы особое внимание уделяется таким странам, как Иран, Сирия, Египет, Ирак и Ливия, пишет автор, подчеркивая, что Россию связывает с этим регионом не только война в Сирии; Москва также поддерживает отношения со многими странами Восточного Средиземноморья, включая Кипр и Израиль. Колумнист напомнила, что отношения Москвы с Дамаском и Израилем установились еще во времена СССР — Советский Союз был одним из первых государств, признавших образование еврейского государства. С тех времен Россия продолжила устанавливать хорошие отношения с Грецией и греческой частью Кипра, в части из-за географического положения.

По словам автора, политика России в этих регионах отличается от действий США. Действующий американский президент Дональд Трамп хоть и отказался от реализации большинства программ прежней администрации, но продолжает вывод американских сил из Сирии и со всего региона; что подталкивает Израиль к еще большему сближению с Россией.

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По мнению журналистки, отсутствие решения, которое объединило бы греческую и турецкую стороны, также является выгодным для России, а любая активность НАТО невозможна из-за нерешенности территориального вопроса на международном уровне. Ситуация служит целям России так же, как и продолжающаяся гражданская война в Сирии.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.

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