Россия выделила Сирии миллиард долларов ради возвращения беженцев

Россия выделила Сирии более одного миллиарда долларов помощи. Деньги пойдут на восстановление инфраструктуры, промышленности и религиозных объектов. Об этом рассказал руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев на Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии, передает РИА Новости.

«На гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа Россией выделено более миллиарда долларов», — приводит агентство слова из выступления Мизинцева. За какой именно период и на каких условиях выделены деньги, он не уточнил.

9 ноября сообщалось, что российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Сирии Башаром Асадом. Разговор шел о планах нормализации обстановки в Сирии: в этой области Россия проводит целый ряд медицинских, образовательных, строительных и научно-технических проектов.