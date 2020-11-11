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Россия выделила Сирии миллиард долларов ради возвращения беженцев

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Фото: AP

Россия выделила Сирии более одного миллиарда долларов помощи. Деньги пойдут на восстановление инфраструктуры, промышленности и религиозных объектов. Об этом рассказал руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев на Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии, передает РИА Новости.

«На гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа Россией выделено более миллиарда долларов», — приводит агентство слова из выступления Мизинцева. За какой именно период и на каких условиях выделены деньги, он не уточнил.

9 ноября сообщалось, что российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Сирии Башаром Асадом. Разговор шел о планах нормализации обстановки в Сирии: в этой области Россия проводит целый ряд медицинских, образовательных, строительных и научно-технических проектов.

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