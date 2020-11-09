Спецпредставитель США по Сирии покинет свой пост

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри покинет пост в ближайшее время. Об этом заявил американский госсекретарь Майкл Помпео, передает ТАСС.

Как рассказал Помпео, Джеффри уйдет в отставку в течение месяца. Его обязанности будет исполнять заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоэл Рейберн. Госсекретарь добавил, что представитель занимал должность в течение почти двух с половиной лет.

Ранее президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера. Исполняющим обязанности назначен глава Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофер Миллер.