Путин поговорил с Башаром Асадом

Президент России Владимир Путин провел встречу в формате видеоконференцсвязи с президентом Сирии Башаром Асадом. Текст их беседы приводится на сайте Кремля в понедельник, 9 ноября.

В ходе разговора главы обеих стран обсудили результаты совместных усилий по мирному урегулированию в Сирии. Путин отметил высокую эффективность работы в рамках Астанинского формата с участием Ирана и Турции. В частности, по словам российского лидера, странам — участницам формата удалось добиться того, что очаг международного терроризма в Сирии к настоящему времени фактически ликвидирован. Кроме того, в стране заметно снизился уровень насилия и начала налаживаться мирная жизнь.

Также лидеры двух стран поговорили о проблеме беженцев. Так, Путин подчеркнул, что Россия поддерживает проведение Международной конференции по беженцам и внутренне перемещенным лицам, которая пройдет в сирийской столице Дамаске 11 и 12 ноября. По словам президента, Россия направит на данное мероприятие представителей более 30 своих министерств и ведомств.

В начале октября Асад заявил, что планирует в будущем лично встретиться с Путиным. При этом он отмечал, что в ближайшее время провести подобную встречу вряд ли удастся из-за пандемии коронавируса и политической ситуации в Сирии.

В мае американское издание Newsweek в своей статье заявило, что Путин устал от войны в Сирии, поскольку она слишком затянулась, а Москве необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса. Как отмечалось в публикации, перед Россией, вероятно, все-таки встанет необходимость наладить сотрудничество со странами Запада в сирийском направлении.

В апреле израильский канал Keshet 12 со ссылкой на источники в разведке сообщил, что президент России Владимир Путин недоволен работой Асада и его администрации. По словам источников, о недовольстве Кремля Асадом свидетельствуют появившиеся в середине апреля в российских СМИ публикации, посвященные коррупции в правительстве Сирии.