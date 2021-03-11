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Боевики рассказали об обмане США и реальных целях американцев в Сирии

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Муххамад Бараж (справа)
Муххамад Бараж (справа)
Кадр: «Первый канал»

Борьба с исламистами и террористами не является реальной целью присутствия США в стране. Об этом рассказали боевики, бежавшие с подконтрольной американцам территории в Сирии и задержанные властями, сообщается в репортаже Первого канала.

По словам Муххамада Баража, он присоединился к вооруженной сирийской оппозиции, чтобы воевать с членами террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Затем его вместе с другими бойцами переправили за рубеж на трехнедельное обучение. «Когда нас готовили, американцы говорили, что мы должны убивать членов ИГ, а когда вернули в Сирию, я понял, что американцы используют нас в своих интересах — в частности, для контрабанды оружия», — рассказал он об обмане.

Мужчина отметил, что на самом деле район лагеря для беженцев Рукбан, который находится в 20 километрах от американской базы Эт-Танф, недалеко от границы Сирии, Ирака и Иордании, контролируют боевики. Из-за этого там нет еды и ужасная обстановка, процветает наркоторговля и контрабанда. Муxхаммад добавил, что решился на побег, осознав, что бойцы просто «прикрывают американцев».

Еще один задержанный Муайед Алябейн указал, что американцев и их союзников интересует не борьба с террористами, а нефть. «Задача боевиков, которых контролируют американцы, — расширение 55-километровой зоны вокруг военной базы Эт-Танф до Абу-Кемаля. Это поможет увеличить поставки и объемы транспортировки нефти», — сообщил он. Для этого совершаются диверсии против сирийских сил, а также поставляется оружие боевикам.

Алябейн, который также работал на разведку одной из арабских стран, отметил, что у него было отдельное задание, с которым он смог покинуть территорию Рукбана, — наладить шпионскую сеть. «Основная задача — сбор информации о расположении сил русских, иранцев, сирийцев на территории страны: численность, перемещение, как передвигаются. Любая информация», — рассказал задержанный.

Истории обоих задержанных проверяет сирийская контрразведка. Если они окажутся непричастны к терактам и другим преступлениям, им дадут шанс вернуться к мирной жизни, отметил телеканал.

Ранее Россия и Сирия обвинили США в снабжении гуманитарной помощью боевиков, а не беженцев в Рукбане.

До этого замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник обвинил США в насильственном удержании беженцев в лагере. Он отметил, что нежелание США обеспечить вывод незаконных вооруженных формирований из зоны Эт-Танф свидетельствует о заинтересованности Вашингтона в сохранении «конвейера» по подготовке экстремистов с целью поддержания очагов напряженности в Сирии.

В июле 2020-го сдавшийся сирийским властям террорист рассказал о провокациях против сирийской армии ради ударов США.

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