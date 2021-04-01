Эксперт сравнила силы России и США на Ближнем Востоке

Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», старший научный сотрудник и директор инициативы по диалогу в рамках гражданской дипломатии в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне Слим Рэнда сравнила силы России и США на Ближнем Востоке и описала возможные стратегии американской политики в регионе. Об этом она заявила в комментарии «Ленте.ру».

«Перед администрацией [президента США Джо] Байдена — это не самая благоприятная для американских интересов площадка. На Ближнем Востоке Вашингтон соревнуется с Пекином и Москвой, которые только усиливают свое влияние в регионе. Если США привлекут соперников к сотрудничеству, к работе над тем, чтобы найти решение затяжных конфликтов (...), это послужит на благо американских интересов», — считает Рэнда.

При этом эксперт напомнила, что Ближний Восток никогда не был в топе повестки для администрации Байдена. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен еще во время предвыборной кампании предлагал сократить бюджеты, выделяемые на деятельность Вашингтона в регионе. Тем не менее ближневосточные страны «сами встанут во главу американской повестки», утверждает Рэнда.

Эксперт предлагает посмотреть на политику Байдена сквозь четыре перспективы. Первая касается возрождения партнерства со странами Европы: Ближневосточный регион — важная для обеих сторон тема. Вторая касается отношений с Ираном и продления ядерной сделки, а третья — прекращения затяжных войн, в том числе в Сирии, Йемене, Афганистане и Ираке. Последний пункт — смена ценностей, которая произошла после ухода администрации экс-президента Дональда Трампа. Рэнда указывает, что раньше Белый дом уделял меньше внимания вопросам, которые не имели значения для «ведения бизнеса» (например, торговых сделок — прим. «Ленты.ру»). Байден, напротив, обещает уделить внимание вопросам демократии.

31 марта президент Политического центра ОАЭ Эбтесам Аль-Кетби рассказала, что навязывание Западом своей модели демократии арабским странам является ошибкой. На Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» она отметила, что в этом и заключается проблема западного мышления.

Ежегодная конференция международного дискуссионного клуба «Валдай», посвященная проблемам Ближневосточного региона, прошла в Москве 30-31 марта. В конференции приняли участие более 50 экспертов из 19 стран, включая Великобританию, Египет, Израиль, Иран, Ливан, ОАЭ, Палестину, Россию, Саудовскую Аравию, Сирию, США, Турцию.

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