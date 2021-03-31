Лавров уличил США и ЕС в нарушении норм ВТО

Применяемые Евросоюзом и США недобросовестные методы конкуренции в виде ограничений на мировых рынках, введеных в отношении России и Китая, нарушают нормы Всемирной торговой организации (ВТО). С таким заявлением в ходе сессии Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» выступил глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

Уличив Брюссель и Вашингтон в нарушении норм ВТО, министр подчеркнул, что российская сторона выступает за честную конкуренцию. «В данной ситуации против Китая применяются недобросовестные методы, как и против РФ. Попытки США и, к сожалению, взявшей с них пример Европы прибегать по поводу и без к рестрикциям, к подрыву позиций конкурентов, введению на мировых рынках искусственных ограничений, противоречащих нормам ВТО, — все это из этой области», — отметил он.

В ходе выступления Лавров также затронул тему активизации внешнеполитической деятельности Пекина на Ближнем Востоке. Он акцентировал внимание на том, что у КНР, как и у России, есть право защищать свои интересы в упомянутом регионе.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Россию и Китай в объединении против Запада. Он также высказал мнение о том, что соперничество Вашингтона и Пекина в любом случае не перерастет в холодную войну. Это связано с тем, что мир «уже не бинарный, а многополярный».