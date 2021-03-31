Лавров рассказал о желании Москвы работать в Совете Россия-НАТО

Россия не отказывается работать в Совете Россия-НАТО и предлагает восстановить контакты по линии военных. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

Лавров отметил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что Россия отказывается работать в Совете Россия-НАТО. «Мы не отказываемся работать, просто мы не хотим там сидеть и слушать про Украину. НАТО не имеет никакого отношения к Украине, а они всегда, предлагая созвать Совет Россия-НАТО, настаивают на том, чтобы первым вопросом была Украина. Мы пару раз посидели, послушали, мы все это знаем. Поэтому мы предложили восстановить контакты по линии военных, чтобы спасти вот то самое комплексное соглашение по безопасности, которое в Хельсинки было заключено. Отказываются», — сказал министр, выступая на специальной сессии Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее МИД России обвинил НАТО во лжи. Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова сказала, что слова Столтенберга о том, что Россия отказалась от диалога с альянсом, не соответствуют действительности.

16 марта генсек альянса обвинил Россию в срыве переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в 2020 году. По его словам, с февраля 2020 года НАТО неоднократно направляла России предложения о созыве заседания Совета, но та последовательно их отклоняла.

Позже Столтенберг заявил, что НАТО считает поведение России агрессивным и отмечает стремление Москвы дестабилизировать ситуацию в соседних с ней странах. Столтенберг отметил, что отношения НАТО с Москвой остаются очень сложными.