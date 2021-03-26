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МИД России обвинил НАТО во лжи

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия отказалась от диалога с альянсом, являются ложью. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, трансляция которого ведется на YouTube-канале RT.

Захарова пояснила, что Москва предложила отказаться от «политизированной пиар-истории» и провести предметные переговоры.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг обвинил Россию в срыве переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в 2020 году. По его словам, с февраля 2020 года НАТО неоднократно направляла России предложения о созыве заседания Совета, но та последовательно их отклоняла.

Позже Столтенберг заявил, что НАТО считает поведение России агрессивным и отмечает стремление Москвы дестабилизировать ситуацию в соседних с ней странах. Столтенберг отметил, что отношения НАТО с Москвой остаются очень сложными.

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