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Российский дипломат предложил НАТО выбрать из двух стульев

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Фото: INTS KALNINS / Reuters

НАТО необходимо выбрать из двух стульев: либо ввести диалог с Россией, либо сдерживать ее. Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА Новости.

По его словам, Североатлантический альянс не сможет усидеть сразу на обоих. Российский дипломат подчеркнул, что невозможно укреплять доверие в военной области, когда НАТО «продолжает активность и усиливает свое присутствие вблизи российских рубежей».

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО считает поведение России агрессивным и отмечает стремление Москвы дестабилизировать ситуацию в соседних с ней странами. Столтенберг отметил, что отношения НАТО с Москвой остаются очень сложными.

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