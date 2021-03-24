Россия
 
Последние новости
Появилась полная расшифровка разговоров пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Зеленский утвердил стратегию «деоккупации» Крыма
Sony перестанет продавать игры для старых PlayStation
Принц Гарри нашел вторую работу за два дня
Россиянам назвали цену похожего на таежный костюм Путина наряда
Подросток отправился в одиночку сплавляться по реке и умер
Снявшая убийство из-за родительского чата россиянка заявила об угрозах расправы
Российский подросток изнасиловал и ограбил пожилую женщину-инвалида
Кадыров назвал наркоманом заявившего о массовых расправах силовика
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме ответили на новое обвинение НАТО

Перейти в «Мою Ленту»
Руслан Бальбек
Руслан Бальбек
Фото: Николай Галкин / ТАСС

Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который обвинил Россию в агрессивном поведении. Об этом сообщает RT в среду, 24 марта.

Парламентарий считает, что подобными заявлениями генсек альянса отвлекает внимание стран-участниц от внутренних проблем. Бальбек отметил, что по сути Столтенберг создает «ложный след».

Ранее в среду Столтенберг заявил, что Москва пытается дестабилизировать ситуацию в соседних с ней Украине, Грузии и Молдове, а также пытается вмешаться во внутренние дела балканских стран. Он раскритиковал наращивания военного присутствия РФ «от Балтийского до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземноморья до Арктики».

Кроме того, 24 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил Россию опасным соседом, однако призвал сохранить каналы связи.

В МИД РФ посоветовали НАТО заняться своими проблемами и привели в пример ситуацию с вакцинацией, нарушения права человека в странах НАТО.

16 марта был опубликован отчет Столтенберга, в котором названы главные угрозы НАТО. Ими стали Россия, терроризм, кибератаки, Китай и климатические изменения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме оценили слова Столтенберга об «агрессивном» поведении России
НАТО обвинил Россию в агрессивном поведении
В НАТО сочли Россию и терроризм главными угрозами