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МИД посоветовал НАТО заняться своими проблемами

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовал НАТО заняться своими проблемами. Ее цитирует ТАСС.

По ее мнению, проблемы в странах-членах альянса уже требуют безотлагательного вмешательства. В частности, она назвала сложности с вакцинацией, кризисы, нарушения права человека в странах НАТО.

«Займитесь проблемами в ваших странах-членах... Как решите, сразу приступим к изучению вашего опыта. Но только удачного», — заключила дипломат.

Так Захарова прокомментировала заявление генсека альянса Йенса Столтенберга, который обвинил Россию в агрессивном поведении. По его мнению, Москва «усиливает репрессивные меры на своей территории и агрессивное поведение за ее пределами».

Помимо этого, 16 марта был опубликован отчет Столтенберга, в котором названы главные угрозы НАТО. Ими стали Россия, терроризм, кибератаки, Китай и климатические изменения.

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