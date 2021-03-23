В США рассказали о «ливийском плане» удара бомбардировщиками по России

Совместный мартовский полет четырех стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и B-2 Spirit Военно-воздушных сил (ВВС) США в районе Исландии, Гренландии и Великобритании позволяет последним максимизировать свои преимущества и минимизировать недостатки, рассказывает американский журнал Forbes.

Издание отмечает, что данные самолеты «могут ударять по целям по всему миру, взлетая со своих баз в Соединенных Штатах», а их совместный тренировочный полет стал явной демонстрацией силы для «двух зрителей» — союзников США по НАТО и России.

Журнал напоминает, что совместное применение разных стратегических бомбардировщиков окажется успешным только в случае правильного планирования соответствующей миссии. «Посмотрите, что произошло в Ливии в 2011 году. Силы НАТО собирались у побережья африканской страны. Их цель — не дать ливийскому правителю Муаммару Каддафи напасть на собственный народ», — пишет издание.

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Forbes отмечает, что 19 марта 2011 года три B-2 Spirit, летевшие прямо из Миссури, в совокупности несли 48 бомб, которые уничтожили 45 целей на авиабазе Гардабия, а восемь дней спустя пара B-1B Lancer, вылетевших из Южной Дакоты, нанесла удар по складам боеприпасов, аэродромам и другим военным объектам в Ливии. «Всего пять бомбардировщиков поразили около 150 целей», — вспоминает издание.

В марте The Drive сообщило, что стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B-2 Spirit ВВС США в середине марта приняли участие в совместном тренировочном полете у берегов Исландии, Гренландии и Великобритании, где возможно появление российских военных кораблей и самолетов.

В феврале The Drive написало, что совсем нетрудно представить себе будущий конфликт, в котором группам стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и B-52 Stratofortress ВВС США будет поставлена ​​задача поразить одни и те же общие наборы целей на обширной территории.