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В НАТО заявили об отсутствии военной угрозы со стороны России

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Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии непосредственное военной угрозы со стороны России. Его слова передает ТАСС.

Как отметил Столтенберг, в НАТО не видят угрозы, исходящей от государства в форме военного нападения. При этом он добавил, что Россия использует военную мощь страны против соседних территорий, например, Украины и Грузии.

Ранее в декабре Столтенберг ответил на вопрос о том, какова вероятность применения ядерного оружия членами НАТО в ответ на применение биологического оружия некой страной в интервью изданию Berliner Zeitung. Он не смог точно оценить такую вероятность, отметив, что это зависит от конкретного случая.

Помимо прочего, Столтенберг считает, что все еще существует возможность проведения заседания Совета Россия — НАТО (СРН). Но, по его словам, Москва пока не отреагировала на предложение Североатлантического альянса провести заседание.

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