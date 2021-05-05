В Госдепе призвали «давить на Россию»

Госсекретарь Энтони Блинкен призвал «давить на Россию», чтобы она «соблюдала свои международные договоренности». Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы должны работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные договоренности и обязательства», — заявил глава Госдепа, не объяснив, о каких конкретно договоренностях идет речь.

В свою очередь, представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс в Twitter пояснил, что в публикации говорится о минских договоренностях и «возвращении» Крыма Украине.

В апреле заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что НАТО несет прямую ответственность за ухудшение ситуации в Донбассе. Он указал на то, что Киев, пользующийся поддержкой Запада, нацелен на эскалацию обстановки: со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилились обстрелы.