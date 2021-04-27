США оценили предложение Зеленского по Минским соглашениям

Госдепартамент США оценил предложение президента Украины Владимира Зеленского изменить минские соглашения. Слова представителя ведомства по этому поводу передает ТАСС.

«Мы продолжаем поддерживать минские соглашения как основу для дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины», — заявил представитель Госдепа. По его словам, для достижения целей договоренностей Россия должна выполнить взятые на себя обязательства и «добросовестно работать» над прекращением конфликта.

«Мы продолжим использовать возможности и пользоваться как рычагом влияния американской деятельностью в отношении украинско-российской конфликтной дипломатии, однако Россия должна отказаться от своей непримиримой позиции», — заключил собеседник агентства.

26 апреля Зеленский предложил переписать Минские соглашения и расширить число участников переговоров в «нормандском формате» за счет привлечения США. По его словам, текущее содержание «Минска-2» не помогает завершить конфликт в регионе, так как служит «целям прошлого, а не настоящего». При этом президент пожелал «большей гибкости» отдельных положений документа, так как в действующей редакции их выполнить почти невозможно.

Позже глава офиса президента Украины Андрей Ермак отверг намерение властей создать новый формат переговоров по Донбассу с участием США. Он отметил, что страна никогда не вела и не ведет переговоров на эту тему, так как любые изменения должны согласовываться с участниками уже существующего «нормандского формата».