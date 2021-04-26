Власти ДНР ответили поговоркой на предложение Зеленского по Минским соглашениям

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова раскритиковала предложение президента Украины Владимира Зеленского по внесению изменений в Минские соглашения. Об этом сообщает ТАСС.

«Заявления украинского президента с призывами об изменении Минских соглашений и расширении нормандского формата можно емко охарактеризовать поговоркой "наша песня хороша, начинай сначала". Как только у украинского руководства заканчивается запал изобретать иные способы уклониться от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, оно возвращается к излюбленному тезису про то, что минский процесс должен быть гибким», — сказала Никонорова.

По ее словам, желание Зеленского провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным не поможет уладить конфликт в Донбассе, так как Россия в этом случае выступает третьей стороной. Глава МИД также заметила, что украинские власти пытаются уйти от прямого диалога с ДНР и сделать все возможное, «чтобы максимально затянуть и усложнить работу на переговорном треке».

Ранее 26 апреля Зеленский предложил переписать Минские соглашения и расширить число участников переговоров в «нормандском формате» за счет привлечения США. По его словам, текущее содержание «Минска-2» не помогает завершить конфликт в регионе, так как служит «целям прошлого, а не настоящего». При этом президент пожелал «большей гибкости» отдельных положений документа, так как в действующей редакции их выполнить почти невозможно.