Министры иностранных дел стран G7 выступили за стабильные отношения с Россией

Министры иностранных дел «Большой семерки» (G7) выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Об этом говорится в проекте коммюнике по итогам двухдневных переговоров в Лондоне, передает Bloomberg.

В документе указывается на действия России по «подрыву демократических систем других стран, ее злонамеренная киберактивность и использование дезинформации». Также главы МИД вновь призвали Москву расследовать предполагаемое отравление учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального.

Вместе с тем в коммюнике говорится, что министры иностранных дел стран «Большой семерки» подтверждают свою заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией, однако они намерены укреплять коллективные возможности по противодействию и сдерживанию поведения России.

Ранее 5 мая сообщалось, что главы МИД «Большой семерки» потратили полтора часа на обсуждение России. Дискуссия заняла больше времени, чем вопросы Афганистана и Сирии.

Представитель Госдепа сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен донес до министров иностранных дел позицию Вашингтона о необходимости «привлекать к ответственности» Россию, но в то же время добиваться стабильности и предсказуемости.

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится в июне, во время поездки главы Белого дома в Европу. Он намерен посетить саммит «Большой семерки» в Лондоне и встречу НАТО в Брюсселе.