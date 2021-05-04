Блинкен и Боррель обсудили отношения с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили отношения с Россией. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение внешнеполитической службы ЕС, они побеседовали на полях встречи глав МИД стран «Большой семерки» (G7) в Лондоне.

«Они также обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания военного присутствия в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной, здоровье Алексея Навального, а также действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС», — отметили во внешнеполитической службе Евросоюза.

Ранее во вторник, 4 мая, сообщалось, что министры иностранных дел стран «Большой семерки» на пленарном заседании в Лондоне планировали поговорить о взаимоотношениях с Россией, Китаем и Ираном, а также кризисе в Мьянме, ситуации в Ливии, Эфиопии, Белоруссии и гражданской войне в Сирии.

Отмечалось, что министры были намерены обсудить «продолжающуюся враждебную деятельность России, в том числе [ведущуюся] посредством сосредоточения войск на границе с Украиной».

Первая за два года очная встреча министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) началась в Лондоне в понедельник, 3 мая. Великобритания как принимающая сторона уже заявила, что мероприятие дает шанс на усиление влияния стран Запада. На встрече планировалось обсудить восстановление после пандемии коронавируса, борьбу с изменением климата и отношения с Китаем и Россией.