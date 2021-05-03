Открылась первая за два года очная встреча министров «Большой семерки»

Первая за два года очная встреча министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) началась в Лондоне в понедельник, 3 мая. Об этом сообщает Reuters.

Великобритания как принимающая сторона уже заявила, что мероприятие дает шанс на усиление влияния стран Запада. В ходе него планируется обсудить и такие вопросы, как восстановление после пандемии коронавируса, борьба с изменением климата и взаимодействие с Китаем и Россией.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб планирует, помимо общей встречи, провести переговоры с представителями остальных стран «семерки» — Франции, Германии, Италии, США, Канады и Японии. Reuters отмечает, что мероприятие открылось беседой британского министра с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Встреча «Большой семерки» продлится по 5 мая. Помимо глав МИД стран G7, на ней также должны присутствовать верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и представители Австралии, ЮАР, Индии и Южной Кореи.

Ранее Рааб предлагал участникам «Большой семерки» бороться против российской пропаганды с помощью определенного механизма.