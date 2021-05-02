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«Большой семерке» предложили бороться с пропагандой России

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Участникам «большой семерки» (G7) предложили бороться против российской пропаганды с помощью определенного механизма. Об этом в воскресенье, 2 мая, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, передает Reuters.

Таким образом, страны G7 собираются рассмотреть возможность организации коллективного механизма, позволяющего оперативно реагировать и сдерживать Россию в сферах «пропаганды и дезинформации».

Рааб пояснил, что G7 необходимо действовать коллективно, когда появляются «фейковые новости, ложь и пропаганда», чтобы предоставлять опровержения и правдивые факты как гражданам России, Китая, так и всего мира.

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