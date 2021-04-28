Россия отказалась участвовать во встрече «Большой семерки» (G7). Об этом заявил глава МИД страны Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

По его словам, формат G8 с участием Москвы не состоится, потому что он устарел. Лавров считает, что сомнения других участников относительно того, стоит ли звать Россию, — это «пропаганда».

«Мы многократно говорили, что мы туда больше не пойдем никогда. Этой "восьмерки" уже не будет, это вчерашний день», — пояснил министр.

В июле 2020-го пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также говорил, что Россия не стремится вернуться в переговоры по G7. По его словам, Москва удовлетворена работой саммита «Большой двадцатки» (G20), так как этот формат лучше отвечает современным реалиям.

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. Однако после референдума на полуострове страны-участницы решили отказаться от формата «восьмерки».