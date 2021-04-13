«Большая семерка» обвинила Россию в провокациях у границ Украины

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) выпустили совместное заявление, в котором обвинили Россию в провокациях на границе с Украиной и призвали к деэскалации ситуации. Коммюнике министров опубликовано пресс-службой внешнеполитического ведомства Франции на его официальном сайте.

Заявление сделано от имени министров иностранных дел Германии, Канады, США, Франции, Италии, Японии и Соединенного Королевства, а также верховного представителя Евросоюза. В нем выражается «глубокое беспокойство» по поводу передвижения российских войск у границ Украины, в том числе в Крыму.

«Эти крупномасштабные перемещения войск, происходящие без предварительного уведомления, представляют собой угрозу и фактор дестабилизации. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии с ее международными обязательствами», — сказано в документе.

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На слова западных дипломатов отреагировали в российском МИД: заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что представители G7 просто «отработали номер».

«В этом заявлении ничего нового и ничего добавляющего конструктива к общей ситуации нет в принципе и не могло быть. Мы и без этого заявления прекрасно представляем себе подходы, которых придерживается эта группа», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Ранее 13 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Россия перебросила к своим западным границам две армии и три соединения Воздушно-десантных войск в рамках контрольной проверки.

В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе и призвала страны НАТО повысить боеготовность. Кремль в свою очередь назвал Украину взрывоопасным регионом и отметил, что Москва принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.