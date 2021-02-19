Стало известно об отношении США к восстановлению G8 c участием России

Новая администрация США не будет выступать с предложением восстановить формат Группы восьми (G8) с участием России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Псаки отметила, что любые инициативы о приглашении России к участию в G7 будут выдвигаться только в партнерстве со всеми участниками «Большой семерки».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не стремится вернуться в переговоры по G7. По его словам, Москва удовлетворена работой саммита «Большой двадцатки» (G20), так как этот формат лучше отвечает современным реалиям.

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. Однако после референдума на полуострове страны-участницы решили отказаться от формата «восьмерки».