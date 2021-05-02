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Захарова ответила главе МИД Британии цитатой святого Антония

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение главы британского МИД Доминика Рааба начать бороться странам «большой семерки» с фейками и пропагандой из РФ. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщается радиостанцией «Говорит Москва».

Политик решила ответить на подобное заявление словами святого Антония: «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы».

Захарова процитировала великого святого и отметила, что «больные пропагандой страны» продолжают обвинять Россию «в собственных грехах» по неизвестным причинам.

Ранее стало известно, что участникам «большой семерки» (G7) предложили бороться против российской пропаганды. Глава британского МИД захотел рассмотреть возможность организации коллективного механизма, позволяющего оперативно реагировать и сдерживать Россию в сферах «пропаганды и дезинформации». Он также пояснил, что G7 необходимо действовать коллективно.

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