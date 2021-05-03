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Пушков прокомментировал слова Блинкена о встрече Байдена и Путина

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Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что американский лидер Джо Байден планирует поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным о стабилизации отношений Москвы и Вашингтона.

«Вопрос в том, на какой основе Байден видит такую стабилизацию», — написал сенатор. По его словам, при сохранении или расширении антироссийских санкций улучшать отношения между странами невозможно.

Пушков добавил, что каждый новый раунд санкций является «мощным ударом по стабильности отношений».

Ранее Энтони Блинкен заявил, что США не стремятся к обострению отношений с Россией, но будут отвечать на те ее шаги, которые считают недружественными.

30 апреля Белый дом раскрыл список тем, которые Байден может затронуть при встрече с Путиным. Байден планировал обсудить конфликт на Украине и ситуацию вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

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