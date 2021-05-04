Главы МИД стран G7 обсудят отношения с Россией

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) на пленарном заседании во вторник, 4 мая, в Лондоне обсудят взаимоотношения с Россией, Китаем и Ираном, а также кризис в Мьянме, ситуацию в Ливии, Эфиопии, Белоруссии и гражданскую войну в Сирии. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД Великобритании, сообщает ТАСС.

Уточняется, что министры намерены обсудить «продолжающуюся враждебную деятельность России, в том числе [ведущуюся] посредством сосредоточения войск на границе с Украиной». Кроме глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, на мероприятие приглашены представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Лим Джок Хой. Министерское заседание впервые за два года пройдет в очном формате.

3 мая министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб оценил возможность «позитивных» отношений с Россией. По его словам, «дверь для позитивных отношений [с Россией] и дипломатии для нас всегда остается открытой», однако «поведение России должно измениться». По его словам, Россия идет «против базовых норм международного права» будучи одним из пяти постоянных членов Совбеза ООН. В качестве примера Рааб назвал «балансирование на грани войны и бряцание оружием у границ Украины», а также приписываемые Москве кибератаки.

Первая за два года очная встреча министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) началась в Лондоне в понедельник, 3 мая. Великобритания как принимающая сторона уже заявила, что мероприятие дает шанс на усиление влияния стран Запада. В ходе него планируется обсудить и такие вопросы, как восстановление после пандемии коронавируса, борьба с изменением климата и взаимодействие с Китаем и Россией. Встреча «Большой семерки» продлится по 5 мая.